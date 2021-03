Sanremo: Diodato canta 'Fai Rumore', il festival riparte dal vincitore del 2020 (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La musica del festival riparte dall'ultima immagine felice che aveva chiuso l'edizione 2020. Diodato apre la 71ma edizione con 'Fai Rumore', il brano con cui l'artista pugliese ha vinto l'edizione dello scorso anno. "L'ultima immagine felice di un intero paese che da lì a pochi giorni sarebbe stato rinchiuso in un lockdown", lo annuncia Amadeus. Il brano è diventato l'inno "di un paese che non voleva arrendersi", ha detto ancora il conduttore, ricordando il fatto che 'Fai Rumore' è stato il brano d'elezione che ha accompagnato la musica dai balconi di tutta Italia durante la prima ondata della pandemia. Il conduttore del festival ha voluto fare una foto nella stessa posizione con la quale si era chiusa l'edizione dello scorso anno, insieme a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La musica deldall'ultima immagine felice che aveva chiuso l'edizioneapre la 71ma edizione con 'Fai', il brano con cui l'artista pugliese ha vinto l'edizione dello scorso anno. "L'ultima immagine felice di un intero paese che da lì a pochi giorni sarebbe stato rinchiuso in un lockdown", lo annuncia Amadeus. Il brano è diventato l'inno "di un paese che non voleva arrendersi", ha detto ancora il conduttore, ricordando il fatto che 'Fai' è stato il brano d'elezione che ha accompagnato la musica dai balconi di tutta Italia durante la prima ondata della pandemia. Il conduttore delha voluto fare una foto nella stessa posizione con la quale si era chiusa l'edizione dello scorso anno, insieme a ...

chetempochefa : “Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale Tra me e te' ?? Riascoltiamo… - Radio105 : Diodato, che emozioni che ci regali ogni volta ???? @DiodatoMusic #105raccontaSanremo #sanremo2021 #Sanremo21 #sanremo #diodato #fairumore - IlContiAndrea : Lo dicevo/chiedevo da anni. Ha senso che il vincitore di Sanremo dell’anno prima apra la serata. Così sarà con… - briobluilikeyou : RT @believeinmusic_: Speriamo che Diodato che canta dopo un anno a Sanremo chiuda il cerchio e interrompa questa maledizione #Sanremo2021 - SensoDiNausea : @Cesare6677 A me di Diodato non me ne frega un cazzo e quel carrozzone di merda di sanremo, che ormai è una campana… -