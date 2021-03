Sanremo 2021, la tradizionale consegna dei fiori si trasforma: idea originale per rispettare il protocollo (Di martedì 2 marzo 2021) La tradizionale consegna dei fiori cambia abito a Sanremo 2021: la produzione ha trovato un nuovo modo per dare l’omaggio in tutta sicurezza, scopriamo come! Elena Faggi è stata la prima cantante di Sanremo 2021 che ha sperimentato la nuova consegna dei fiori (Fonte RaiPlay)Finalmente ci siamo! Il Festival è ufficialmente partito questa sera, con le prime esibizioni dei big in gara. Nonostante tutte le difficoltà organizzative, Amadeus ha regolarmente aperto la kermesse. A Sanremo 2021 di certo le novità non mancano: per rispettare i protocolli di sicurezza anti-Covid, anche la consegna dei fiori è cambiata! Scopriamo che metodo hanno adottato per ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Ladeicambia abito a: la produzione ha trovato un nuovo modo per dare l’omaggio in tutta sicurezza, scopriamo come! Elena Faggi è stata la prima cantante diche ha sperimentato la nuovadei(Fonte RaiPlay)Finalmente ci siamo! Il Festival è ufficialmente partito questa sera, con le prime esibizioni dei big in gara. Nonostante tutte le difficoltà organizzative, Amadeus ha regolarmente aperto la kermesse. Adi certo le novità non mancano: peri protocolli di sicurezza anti-Covid, anche ladeiè cambiata! Scopriamo che metodo hanno adottato per ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - MarioGuglielmi : Coronavirus, Toti: “nel distretto di Sanremo contagi in aumento nelle ultime due settimane, raggiunti valori simili… - Rivierapress24 : Coronavirus, Toti: “nel distretto di Sanremo contagi in aumento nelle ultime due settimane, raggiunti valori simili… -