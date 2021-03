Sanremo 2021 i look della prima serata (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 si comincia! Al Teatro Ariston di Sanremo prende il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo: sul palco arriva per primo chiaramente l’anfitrione di questa attesissima edizione Amadeus. Il presentatore aveva già affermato che “quest’anno il cuore batte più forte rispetto all’anno scorso”. E come dargli tolto! Nel look rimane fedele alla maison Gai Mattiolo. Da anni il celebre couturier romano veste lo showman in tutti gli appuntamenti televisivi che lo vedono protagonista. Una scelta condivisa anche da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che vestirà Gai Mattiolo durante la kermesse. Lo smoking del presentatore è noir scintillante in auspicio alle serate che verranno. E dato che squadra che vince non si cambia ad affiancarlo arriva Fiorello, che si affida all’eleganza di Re ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021)si comincia! Al Teatro Ariston diprende il via la 71esima edizione del Festival di: sul palco arriva per primo chiaramente l’anfitrione di questa attesissima edizione Amadeus. Il presentatore aveva già affermato che “quest’anno il cuore batte più forte rispetto all’anno scorso”. E come dargli tolto! Nelrimane fedele alla maison Gai Mattiolo. Da anni il celebre couturier romano veste lo showman in tutti gli appuntamenti televisivi che lo vedono protagonista. Una scelta condivisa anche da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che vestirà Gai Mattiolo durante la kermesse. Lo smoking del presentatore è noir scintillante in auspicio alle serate che verranno. E dato che squadra che vince non si cambia ad affiancarlo arriva Fiorello, che si affida all’eleganza di Re ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - jnvisiblexlph_ : RT @vanishdps21: #Sanremo2021 I MANESKIN SALVANO SANREMO 2021 - Roby57Surcingle : @tpi @stanzaselvaggia Strano che il 2 Marzo 2020..... sia andato in onda Sanremo 2021. (????).... Poi si permettono… -