Saipem | accordo con norvegese Elkem per studi su decarbonizzazione

(Teleborsa) – Saipem ha siglato un accordo di collaborazione con Elkem, finalizzato a valutare nuove opportunità nell'intera catena di cattura e stoccaggio della CO2. In particolare – si legge in una nota – Saipem collaborerà con Elkem, società norvegese tra i leader mondiali nella produzione sostenibile di metalli e materiali d'avanguardia, per valutare e individuare possibili piani di sviluppo e soluzioni progettuali, basate sulla tecnologia proprietaria della canadese CO2 Solutions recentemente acquisita, per un impianto di cattura della CO2 dotato anche di processi per la liquefazione e di strutture per il trasporto tramite navi cargo della CO2 raccolta dal progetto Northern Lights, in Norvegia. Saipem, attraverso le proprie competenze ingegneristiche e ...

