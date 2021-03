Ratchet & Clank GRATIS | Come scaricarlo

(Di martedì 2 marzo 2021) Durante lo State of Play di Febbraio 2021, Sony ha annunciato il ritorno del Play at Home, una interessante iniziativa nata lo scorso anno, la quale per tenere i videogiocatori al sicuro a casa in un periodo in cui il COVID-19 la fa da padrone, offre la possibilità di riscattare giochisu PS4 e PS5. Dopo la collection di Uncharted del 2020, quest’anno Sony offre a tutti la possibilità di scaricare, anche a coloro che non dispongono di un abbonamento al Playstation Plus. Dove scaricareparte della nostra campagna Play at Home, puoi scaricare questo gioco senza costi aggiuntivi. Rimarrà in tuo possesso se lo scarichi entro la mezzanotte dell’1 ...

In basso potete dare un'occhiata allo spot in questione, in cui vengono mostrati alcuni dei migliori titoli in uscita su PS5: Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e lo ... Parte oggi l'iniziativa annunciata da Sony tempo fa, mi sto riferendo al Play at Home, il quale quest'anno vede la possibilità di aggiungere Ratchet & ... Ratchet & Clank è gratis sul PlayStation Store come parte della compagna Play at Home di Sony, avete tempo fino al 31 marzo per riscattarlo.