Rapina al Beerbanti | al via il processo | chiesto il rito abbreviato

(Di martedì 2 marzo 2021) Canegrate (Milano) - Prima udienza per ilche vede alla sbarra un cittadino moldavo accusato dellacon accoltellamento avvenuta la notte di capodanno del 2016 aldi Canegrate.

Canegrate (Milano), 22 gennaio 2021 - Decorrenza dei termini e il malvivente moldavo a capo della banda che nel 2016 aveva ridotto in fin di vita uno dei soci del Beerbanti è libero . "E' una notizia che ci lascia senza parole" è stato il commento di Giuseppe Cozzi, che la notte del Capodanno 2016 era stato ridotto in fin di vita dall'ex dipendente. Il moldavo, ...