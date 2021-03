Piano di evacuazione sul Lago d’Iseo: rischio di frana con tsunami dal Monte Saresano (Di martedì 2 marzo 2021) Il comune di Tavernola sul Lago d’Iseo rischia gli effetti di una grande frana del Monte Saresano e di uno tsunami provocato dalla caduta di una forte quantità di massi in acqua. Solo un Piano di evacuazione può salvare le abitazioni che sono a rischio, lo stanno scrivendo gli addetti del comune mentre le altre cittadine intorno al Lago stanno allertando la popolazione e preparando anche le forze pubbliche necessarie ad intervenire in caso di emergenza. La frana potrebbe arrivare dal versante orientale del Monte Saresano al di sopra della zona del cementificio. L’amministrazione locale ha iniziato a raccogliere dati sulle famiglie che potrebbero rischiare danni ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il comune di Tavernola sulrischia gli effetti di una grandedele di unoprovocato dalla caduta di una forte quantità di massi in acqua. Solo undipuò salvare le abitazioni che sono a, lo stanno scrivendo gli addetti del comune mentre le altre cittadine intorno alstanno allertando la popolazione e preparando anche le forze pubbliche necessarie ad intervenire in caso di emergenza. Lapotrebbe arrivare dal versante orientale delal di sopra della zona del cementificio. L’amministrazione locale ha iniziato a raccogliere dati sulle famiglie che potrebbero rischiare danni ...

