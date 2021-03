Oggi è un altro giorno, Matilda De Angelis: “Ho pianto quando sono entrata a Sanremo” (Di martedì 2 marzo 2021) Giovane, bellissima e talentuosa: Matilda De Angelis è stata scelta da Amadeus per aprire questa edizione del Festival di Sanremo. La bravissima attrice si è raccontata ai microfoni di Oggi è un altro giorno, nel corso di una puntata speciale dedicata interamente alla kermesse. Serena Bortone ha infatti deciso di concentrarsi unicamente su Sanremo 2021, in questa settimana. E tra i tanti ospiti in collegamento video dalla cittadina ligure dove si svolge il Festival, c’è anche la splendida Matilda De Angelis. È lei ad affiancare Amadeus nella serata d’apertura del concorso canoro, in onda martedì 2 marzo: “Sto bene, sono emozionata e ho un po’ d’ansia. Però sono molto contenta” – ha rivelato a ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021) Giovane, bellissima e talentuosa:Deè stata scelta da Amadeus per aprire questa edizione del Festival di. La bravissima attrice si è raccontata ai microfoni diè un, nel corso di una puntata speciale dedicata interamente alla kermesse. Serena Bortone ha infatti deciso di concentrarsi unicamente su2021, in questa settimana. E tra i tanti ospiti in collegamento video dalla cittadina ligure dove si svolge il Festival, c’è anche la splendidaDe. È lei ad affiancare Amadeus nella serata d’apertura del concorso canoro, in onda martedì 2 marzo: “Sto bene,emozionata e ho un po’ d’ansia. Peròmolto contenta” – ha rivelato a ...

