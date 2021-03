Nuovo dpcm, Speranza conferma la stretta sulle scuole: “Lezioni online nelle zone rosse e ad alta incidenza”. Gelmini: “Non è testo last-minute” (Di martedì 2 marzo 2021) A quattro giorni dalla scadenza del dpcm attualmente in vigore, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Nuovo decreto che regolerà la vita degli italiani dal 6 marzo al 6 aprile, cioè fino a dopo Pasqua. La principale novità, come ampiamente anticipato, riguarda le scuole: gli istituti di ogni ordine e grado che si trovano in zona rossa o in un’area con un’incidenza dei casi superiore ai 250 su 100mila abitanti passeranno alla didattica a distanza. Il motivo, ha spiegato il ministro Roberto Speranza in conferenza stampa, è che la variante inglese – diventata “prevalente” nel nostro Paese – “ha una particolare capacità di espansione nelle fasce più giovani“. Il “principio guida” del Nuovo dpcm, quindi, resta quello della “tutela della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) A quattro giorni dalla scadenza delattualmente in vigore, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ildecreto che regolerà la vita degli italiani dal 6 marzo al 6 aprile, cioè fino a dopo Pasqua. La principale novità, come ampiamente anticipato, riguarda le: gli istituti di ogni ordine e grado che si trovano in zona rossa o in un’area con un’dei casi superiore ai 250 su 100mila abitanti passeranno alla didattica a distanza. Il motivo, ha spiegato il ministro Robertoin conferenza stampa, è che la variante inglese – diventata “prevalente” nel nostro Paese – “ha una particolare capacità di espansionefasce più giovani“. Il “principio guida” del, quindi, resta quello della “tutela della ...

