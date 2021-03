Morto a 82 anni Ian St John | leggenda del Liverpool

dellorco85 : Dopo anni di 'il #m5s è morto', alla fine è da 3 anni al Governo, è il primo partito in Parlamento, e forse pure il… - ladyonorato : Trova l’errore: - repubblica : Covid, è morto il capitano della Marina Alfredo De Carlo: aveva 49 anni. Il ministro Guerini: 'Vicini alla famiglia… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: È morto il dj internazionale Claudio Coccoluto, aveva 59 anni - CronacheMc : CIVITANOVA - Giovanni Bruno si è spento a 95 anni. Ex cecchettaro, si era reinventato aprendo l'osteria poi diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

considerato una leggenda dalle parti di Anfield. E lo sarà per sempre. Ian St. John, autore del gol che regalò ai Reds la loro prima FA Cup nel 1965, èieri mattina a 82. La notizia è stata resa nota solo questa mattina, con un tweet dello stesso Liverpool. leeds ? St. John è passato alla storia del club per quella rete ai supplementari ...Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa, 25di storia nella Capitale, unico club in Italia a finire nelle ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. E' stata trovata morta la donna di 77 anni scomparsa lunedì 1° marzo da casa. La donna era uscita facendo perdere le proprie tracce intorno alle 19,30 e alle 21,30 è stato d ...Riccardo è morto a 16 anni a causa di un uomo che lo ha rincorso con un'ascia. La mamma del 16enne deceduto lo scorso venerdì 26 febbraio al parco della Madonnetta in ...