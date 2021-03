angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, il virologo Galli: «La città pagherà tra 15 giorni questi assembramenti scriteriati» - leggoit : Milano, il virologo Galli: «La città pagherà tra 15 giorni questi assembramenti scriteriati» - QuValter : Fa il virologo al Sacco di Milano! - globalistIT : Cosa ha detto il virologo dell'Università degli Studi di Milano - BluDiChina : Molto al di sotto della sufficienza Walter Ricciardi (39), Pier Luigi Lopalco (33), Roberto Burioni (26) virologo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano virologo

Leggo.it

è la seconda provincia per contagi, dopo Brescia. Rischia il rosso? 'Non ho la sfera magica. È certo che qualunque territorio in Italia, oggi, può diventare zona rossa. E anon c'è da ...Ildell'Università degli studi diFabrizio Pregliasco si è espresso negativamente sul vaccino russo Sputnik, sconsigliando corse in avanti come Ungheria o Repubblica Ceca: "Non ho dubbi ...Buonanno: «L’opzione della doppia mascherina offre una sicurezza aggiuntiva, ma non è proponibile per tutti. Bisogna modificare i fattori ambientali su cui si può agire» ...La pandemia ha ripreso a correre anche in Italia. I dati degli ultimi giorni confermano una crescita della curva del contagio che ieri ha registrato 13.114 casi positivi, circa 3.500 in ...