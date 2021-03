Lutto per il Volo, a rischio Sanremo 2021? Amadeus svela la verità (Di martedì 2 marzo 2021) Lutto per il Volo, è morto il padre di Ignazio Boschetto proprio nelle scorse ore e tutti si chiedono se salteranno Sanremo 2021: le parole di Amadeus. foto facebookQuesta sera debutta con la prima serata il Festival di Sanremo 2021, una edizione storica che andrà in onda sotto la guida di Amadeus e Fiorello con il supporto delle tante donne che si alterneranno sul palco e Zlatan Ibrahimovic. In attesa della prima serata di Rai Uno, a fare notizia è il Lutto che ha colpito il Volo, è morto il padre di Ignazio Boschetto, uno dei tre giovani che in passato hanno anche vinto la kermesse canora e che quest’anno tornano come ospiti. Tutti infatti si chiedono se dopo questo brutto avvenimento i tre ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)per il, è morto il padre di Ignazio Boschetto proprio nelle scorse ore e tutti si chiedono se salteranno: le parole di. foto facebookQuesta sera debutta con la prima serata il Festival di, una edizione storica che andrà in onda sotto la guida die Fiorello con il supporto delle tante donne che si alterneranno sul palco e Zlatan Ibrahimovic. In attesa della prima serata di Rai Uno, a fare notizia è ilche ha colpito il, è morto il padre di Ignazio Boschetto, uno dei tre giovani che in passato hanno anche vinto la kermesse canora e che quest’anno tornano come ospiti. Tutti infatti si chiedono se dopo questo brutto avvenimento i tre ...

