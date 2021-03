Lombardia: Regione, boom di richieste per incentivi auto elettriche (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - boom di richieste per gli incentivi auto elettriche. Alle 12 di oggi sono già state prenotate tutte le risorse del bando, pari a 16,2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione a disposizione. Sono ancora disponibili invece le risorse del bando per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Un successo al di là delle aspettative - commenta Cattaneo - e non pensavamo che le risorse si esaurissero in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale dei cittadini". Oltre la metà dei contributi richiesti è per auto a emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori/concessionari sono state 3.209: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) -diper gli. Alle 12 di oggi sono già state prenotate tutte le risorse del bando, pari a 16,2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione a disposizione. Sono ancora disponibili invece le risorse del bando per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l'assessore all'Ambiente e Clima di, Raffaele Cattaneo. "Un successo al di là delle aspettative - commenta Cattaneo - e non pensavamo che le risorse si esaurissero in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale dei cittadini". Oltre la metà dei contributi richiesti è pera emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori/concessionari sono state 3.209: ...

pfmajorino : Non capisco una cosa del trio #Fontanavattene - #Moratti - #Bertolaso. Nella zona ( BS-BG) più colpita in… - RegLombardia : #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Crem… - RegLombardia : 30 interventi concreti per attuare la strategia di #trasformazionedigitale di Regione Lombardia. Scopri di più sul… - avantinoi : RT @Michele02828265: #SalviniPagliaccio applaude la sostituzione di Arcuri, ora mi aspetto che, se è ONESTO, chieda la sostituzione di #FON… - ParetoBiblio : RT @LombardiaInnova: #OpenLombardia ?? La distribuzione geografica non uniforme del #COVID-19 in #Italia è un enigma dato l'intenso flusso d… -