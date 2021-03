LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug dominante, Francesca Franchi alla miglior gara in carriera (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Franchi finisce anche davanti a Rosie Brennan, al momento è nona l’azzurra. E potrebbe finire davvero molto vicina alla top ten. 13:59 Therese Johaug FINISCE IN TRIONFO: 23’09?8, tempo totalmente irreale per la norvegese che una volta di più rimarca il proprio dominio sul resto della concorrenza. 13:58 Calo netto di Karlsson, 34? di ritardo da Johaug al km 7.9, e a questo punto non c’è più dubbio su chi vincerà la medaglia d’oro. 13:57 Ed è Andersson a prendersi il bronzo! 24’16?7 con 5?1 di vantaggio per lei. Sarà la quarta medaglia iridata. 13:55 Chiude Jessie Diggins, e lo fa in 24’21?8 andando al comando. Potrebbe però non bastare per il bronzo, lo scopriremo tra pochissimo dal momento che sta arrivando Ebba ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00finisce anche davanti a Rosie Brennan, al momento è nona l’azzurra. E potrebbe finire davvero molto vicinatop ten. 13:59FINISCE IN TRIONFO: 23’09?8, tempo totalmente irreale per la norvegese che una volta di più rimarca il proprio dominio sul resto della concorrenza. 13:58 Calo netto di Karlsson, 34? di ritardo daal km 7.9, e a questo punto non c’è più dubbio su chi vincerà la medaglia d’oro. 13:57 Ed è Andersson a prendersi il bronzo! 24’16?7 con 5?1 di vantaggio per lei. Sarà la quarta medaglia iridata. 13:55 Chiude Jessie Diggins, e lo fa in 24’21?8 andando al comando. Potrebbe però non bastare per il bronzo, lo scopriremo tra pochissimo dal momento che sta arrivando Ebba ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Oberstdorf va in scena la 10 km femminile. Una favorita, Therese Johaug, e le italiane in cerca di… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug favorita per l’oro Comarella per la top20 - #fondo… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - cd_00001 : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - Eurosport_IT : Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra de… -