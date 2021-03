Lady Gaga a Sanremo? Le parole di Amadeus e il probabile cachet (Di martedì 2 marzo 2021) Mancano pochissime ore all'inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Stasera, il Teatro Ariston aprirà le sue porte a milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo. Come ogni anno c'è molto interesse su chi saranno gli ospiti che si alterneranno sul palco nel corso delle varie serate del Festival. Nonostante la maggior parte dei nomi (qui la lista) siano stati già rivelati, ci sarebbe ancora spazio per qualche sorpresa. Nella conferenza stampa tenutasi ieri, infatti, Amadeus, rispondendo a una domanda, ha rivelato di «essere a lavoro per portare Lady Gaga sul palco dell'Ariston». Non è un mistero infatti che la pop star si trovi a Roma da alcune settimane per girare il suo nuovo film. La cantante interpreterà Patrizia Reggiani, nella pellicola che racconterà la storia della famiglia ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Mancano pochissime ore all'inizio della 71esima edizione del Festival di. Stasera, il Teatro Ariston aprirà le sue porte a milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo. Come ogni anno c'è molto interesse su chi saranno gli ospiti che si alterneranno sul palco nel corso delle varie serate del Festival. Nonostante la maggior parte dei nomi (qui la lista) siano stati già rivelati, ci sarebbe ancora spazio per qualche sorpresa. Nella conferenza stampa tenutasi ieri, infatti,, rispondendo a una domanda, ha rivelato di «essere a lavoro per portaresul palco dell'Ariston». Non è un mistero infatti che la pop star si trovi a Roma da alcune settimane per girare il suo nuovo film. La cantante interpreterà Patrizia Reggiani, nella pellicola che racconterà la storia della famiglia ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Lady Gaga? Mi piacerebbe molto e so che è molto impegnata col film. Tutto può succedere' #Sanremo2021 - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - LarryisthewayC : RT @Andreants__: Chiamiamo la tizia che ha ritrovato i canetti di lady gaga e chiediamole se vuol pagarla a posto nostro per farla venire a… - LarryisthewayC : RT @nonmuntoni: Sanremo è quella manifestazione musicale dove spendono milioni per invitare calciatori dei quali non frega una beata minchi… -