Juventus-Spezia, Morata: “Vittoria importante, contento per il gol. Scudetto? Rispondo così” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Finché la matematica ce lo consentirà lotteremo fino alla fine,Queste le parole di Alvaro Morata, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro lo Spezia. L'attaccante spagnolo è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per dire la sua su questo importante successo della Juventus che, almeno momentaneamente, si riporta al terzo posto in classifica.Serie A, Juventus-Spezia: trionfo bianconero, cade la banda di Italiano. La classifica aggiornataEcco le parole del centravanti, autore della rete che ha sbloccato il risultato nella prima metà del secondo tempo:"L'importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della Vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Finché la matematica ce lo consentirà lotteremo fino alla fine,Queste le parole di Alvaro, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro lo. L'attaccante spagnolo è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per dire la sua su questosuccesso dellache, almeno momentaneamente, si riporta al terzo posto in classifica.Serie A,: trionfo bianconero, cade la banda di Italiano. La classifica aggiornataEcco le parole del centravanti, autore della rete che ha sbloccato il risultato nella prima metà del secondo tempo:"L'sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora ...

