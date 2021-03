Juventus-Spezia 3-0 | i bianconeri ritrovano la vittoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Morata, Chiesa e Ronaldo decidono, anticipo della venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Irisolvono il match soltanto nella ripresa proprio grazie all’attaccante spagnolo che ha cambiato faccia al gioco della squadra, apparsa assai deludente nel primo tempo. Cosa è successo nel primo tempo? Piove sul bagnato per Pirlo che perde De Light poco prima del calcio d’inizio. Al posto dell’olandese gioca Alex Sandro al fianco di Demiral in difesa, con Frabotta a destra e Danilo a sinistra. A centrocampo, Bentancur e Rabiot con Chiesa e Mckennie esterni. In avanti Kulusevsky e Ronaldo. Risponde locon il 4-3-3: Provedel in porta, Vignali, Terzi, Erlic e Marchizza in difesa. Centrocampo con Estevez, Sena e Maggiore. In avanti, Nzola, Gyasi e Farias. Prima ...