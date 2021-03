Juventus-Spezia 2-0: Chiesa chiude i conti, gol di prepotenza (VIDEO) (Di martedì 2 marzo 2021) Il VIDEO del gol di Federico Chiesa, valso il 2-0 della Juventus ai danni dello Spezia, nel corso del match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. L’esterno d’attacco italiano ha trovato una rete importantissima, in una sfida tutt’altro che chiusa, tentando 2 volte la conclusione e trovando infine una realizzazione decisiva. Di seguito il VIDEO del gol di Chiesa contro lo Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ildel gol di Federico, valso il 2-0 dellaai danni dello, nel corso del match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. L’esterno d’attacco italiano ha trovato una rete importantissima, in una sfida tutt’altro che chiusa, tentando 2 volte la conclusione e trovando infine una realizzazione decisiva. Di seguito ildel gol dicontro lo. SportFace.

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - KouoStephane : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristianooooo Ronaldooo ! JUVENTUS 3-0 SPEZIA - libertashio_ : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristianooooo Ronaldooo ! JUVENTUS 3-0 SPEZIA -