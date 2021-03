Iss | ' Variante inglese prevalente al 54%' Locatelli | ' Vaccino | una dose per chi ha avuto il Covid'

reportrai3 : ISS ha trovato tracce delle variante brasiliana e inglese di Covid-19 nelle acque reflue di Perugia dal 5 all'8/02,… - istsupsan : ??#COVID19, #VARIANTE INGLESE DIVENTA PREVALENTE ?? 54% delle infezioni da Sars-CoV-2 dovute a ‘variante inglese’… - Adnkronos : #Variantebrasiliana covid, #Iss: 'Da Umbria a Lazio e Toscana, servono misure massime' - ClaudiaBruno00 : RT @reportrai3: ISS ha trovato tracce delle variante brasiliana e inglese di Covid-19 nelle acque reflue di Perugia dal 5 all'8/02, della v… - divorex82 : RT @Ruffino_Lorenzo: La variante inglese è pari al 54% dei casi in Italia, dice l'Iss sulla base dei campioni prelevati il 18 febbraio. Var… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss Variante

Il rapporto dell'- - - - > Lainglese dilaga in Italia In Italia il 54% delle infezioni Covid - 19 è dovuto allainglese del virus SarsCov2 , il 4,3% a quella brasiliana e lo 0,......inglese ormai predominante 'Lainglese è ormai predominante, servono misure restrittive', ha spiegato il presidente dell'Silvio Brusaferro spiegando che tale mutazione del ...come sottolinea il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il prossimo Dpcm: "Per la variante brasiliana - dice - la sfida è il contenimento: ...che ormai secondo il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro "è predominante". "La variante inglese ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani. Questo ci ha portato a ...