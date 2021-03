Incubo Anticiclone infinito? Ragioniamoci su

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) La presenza dell’Alta Pressione ha rinnovato i timori del passato, allorquando le strutture anticicloniche si inserivano in pianta stabile sul Mediterraneo.Veniamo da un Inverno che dal punto di vista meteo ha riservato momenti emozionanti, sia per chi ama questa stagione sia per chi invece non la ama proprio. E’ stata una stagione dinamica, che mai come quest’anno si è avvicinata ai fasti del passato. Poi, improvvisamente, le carte in tavola sono cambiate. Un cambiamento per certi versi inaspettato, tant’è che riponevamo speranze in un marzo fortemente invernale. Non perché ci piacesse l’idea, non siamo qui a esprimere gusti personali, ma perché vari elementi sembravano puntare in quella direzione. Invece no, l’Alta Pressione si è rifatta sotto e potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane. ...