Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: è morto il padre

Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo, sta vivendo un lutto terribile: suo padre Vito è morto improvvisamente. Alla vigilia della sua partecipazione al 71° Festival di Sanremo, il cantante si ritrova ad affrontare una terribile perdita: la sua presenza all'Ariston è a rischio?

Nella giornata di domenica 28 febbraio Ignazio Boschetto ha perso suo padre Vito. La notizia è stata resa pubblica soltanto adesso, a qualche giorno di distanza dalla disgrazia. Stando alle prime notizie trapelate, il signor Boschetto è morto improvvisamente nella sua casa di Bologna, a seguito di un malore.

