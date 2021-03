Il Rover Perseverance della NASA è alimentato da un processore iMac degli anni '90 (Di martedì 2 marzo 2021) Il mese scorso il Rover della NASA Perseverance è atterrato su Marte: l'evento è stato visto da tantissimi milioni di persone. Tuttavia adesso iniziano ad arrivare alcune curiosità riguardo ad esempio la sua alimentazione: se vi state chiedendo che tipo di tecnologia high-tech c'è dietro, spiacente di deludervi. Il sito New Scientist riferisce che il Rover Perseverance è alimentato da un processore PowerPC 750, utilizzato nell'originale iMac G3 del 1998 di Apple: vi ricordate l'iconico desktop colorato e trasparente? Ecco, lui. Se il nome PowerPC suona familiare, è probabilmente perché quelle sono le CPU RISC che Apple ha utilizzato nei suoi computer prima di passare a Intel. Il PowerPC 750 era un processore ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) Il mese scorso ilè atterrato su Marte: l'evento è stato visto da tantissimi milioni di persone. Tuttavia adesso iniziano ad arrivare alcune curiosità riguardo ad esempio la sua alimentazione: se vi state chiedendo che tipo di tecnologia high-tech c'è dietro, spiacente di deludervi. Il sito New Scientist riferisce che ilda unPowerPC 750, utilizzato nell'originaleG3 del 1998 di Apple: vi ricordate l'iconico desktop colorato e trasparente? Ecco, lui. Se il nome PowerPC suona familiare, è probabilmente perché quelle sono le CPU RISC che Apple ha utilizzato nei suoi computer prima di passare a Intel. Il PowerPC 750 era un...

