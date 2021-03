“Guardarlo mentre diventa padre”. Gianluca Vacchi, papà da 10 e lode. Il video con la figlia Blue Jerusalema (Di martedì 2 marzo 2021) Gianluca Vacchi papà dolcissimo nell’ultimo video pubblicato dalla compagna Sharon Fonseca. L’influencer 52enne da 18 milioni di follower, legato da un anno circa alla modella e anche lei influencer venezuelana 25enne sono diventati genitori martedì 27 ottobre 2020 e hanno annunciato la lieta notizia su Instagram. La nascita della prima figlia della coppia era stata anticipata da un video in cui l’influencer ballerino danzava in sala parto. Poi la prima foto di famiglia: “Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”, aveva scritto nel messaggio Gianluca ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021)dolcissimo nell’ultimopubblicato dalla compagna Sharon Fonseca. L’influencer 52enne da 18 milioni di follower, legato da un anno circa alla modella e anche lei influencer venezuelana 25enne sonoti genitori martedì 27 ottobre 2020 e hanno annunciato la lieta notizia su Instagram. La nascita della primadella coppia era stata anticipata da unin cui l’influencer ballerino danzava in sala parto. Poi la prima foto di famiglia: “Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra, Blu. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”, aveva scritto nel messaggio...

Emanuel92012688 : Ok va bene Tommi dorme ed è comprensibile ma Fra dove sta? Sta sul treno x Milano ? Sta con Tommi a guardarlo mentr… - ex_smiles : RT @defencelessziam: Mentre Francesco urlava sta roba Tommaso si era girato a guardarlo e ha sorriso STO PIANGENDO - mardiruo : Comunque, per i big in gara, hanno messo tutti i più interessanti stasera, mentre domani sera il nulla, si potrà pu… - amym4rch : mentre francesco faceva il brindisi c’erano tommaso e dayane vicini a guardarlo e si sentiva sweet dreams di sottofondo - monaludo21 : RT @defencelessziam: Mentre Francesco urlava sta roba Tommaso si era girato a guardarlo e ha sorriso STO PIANGENDO -

Ultime Notizie dalla rete : Guardarlo mentre The Sinking City: accuse pesanti al publisher, rischiano 7 anni di carcere ... e se questa storia fosse vera, Il CEO di Nacon rischierebbe fino a sette anni di carcere , mentre ... Qui di seguito vi lasceremo il video postato dalla società cosicché potrete guardarlo e studiarlo ...

Milano, accesso a numero chiuso alla Darsena dopo il rave party illegale (con rissa) di sabato sera l'ultimo giorno di zona gialla, ma a guardarlo bene sembra già il primo di zona arancione. A Milano, dopo il vergognoso rave party ... mentre altri agenti del reparto mobile controlleranno gli accessi. ...

Festival di Sanremo 2021: come guardarlo in streaming? Telefonino.net Instagram raddoppia con le dirette a 4 utenti Più si è meglio è. Instagram ha appena annunciato l’introduzione del servizio Live Rooms, una nuova modalità che permette di realizzare dirette con 4 utenti in collegamento contemporaneo anziché i can ...

Motorola moto e7 power e moto e7i power disponibili in Italia: specifiche e prezzi Due smartphone economici, ma con diverse rinunce. Ideali per chi non ha grandi esigenze e necessita di uno smartphone molto affidabile. Lato software troviamo Android quasi stock, con la Go Edition al ...

... e se questa storia fosse vera, Il CEO di Nacon rischierebbe fino a sette anni di carcere ,... Qui di seguito vi lasceremo il video postato dalla società cosicché potretee studiarlo ...l'ultimo giorno di zona gialla, ma abene sembra già il primo di zona arancione. A Milano, dopo il vergognoso rave party ...altri agenti del reparto mobile controlleranno gli accessi. ...Più si è meglio è. Instagram ha appena annunciato l’introduzione del servizio Live Rooms, una nuova modalità che permette di realizzare dirette con 4 utenti in collegamento contemporaneo anziché i can ...Due smartphone economici, ma con diverse rinunce. Ideali per chi non ha grandi esigenze e necessita di uno smartphone molto affidabile. Lato software troviamo Android quasi stock, con la Go Edition al ...