Gazzetta: Napoli, la vittoria sul Benevento ha risollevato il morale del gruppo (Di martedì 2 marzo 2021) La vittoria sul Benevento ha rinfrancato gli animi dei calciatori del Napoli, risollevando il loro morale, scrive la Gazzetta. Che però ammonisce: la squadra di Inzaghi era di livello inferiore, non possono essere considerati risolti tutti i problemi del Napoli. “Squadra e allenatore hanno fatto fronte comune, la vittoria sul Benevento ha sollevato un tantino il morale del gruppo, ma è necessario saper mantenere l’equilibrio giusto, non potrà essere una vittoria contro un avversario di valore assolutamente inferiore ad aver risolto tutti i problemi. Al di là dei tre punti conquistati, la squadra deve ritrovare la mentalità vincente, che ha smarrito davanti alle prime difficoltà”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Lasulha rinfrancato gli animi dei calciatori del, risollevando il loro, scrive la. Che però ammonisce: la squadra di Inzaghi era di livello inferiore, non possono essere considerati risolti tutti i problemi del. “Squadra e allenatore hanno fatto fronte comune, lasulha sollevato un tantino ildel, ma è necessario saper mantenere l’equilibrio giusto, non potrà essere unacontro un avversario di valore assolutamente inferiore ad aver risolto tutti i problemi. Al di là dei tre punti conquistati, la squadra deve ritrovare la mentalità vincente, che ha smarrito davanti alle prime difficoltà”. L'articolo ...

Gazzetta_it : Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Valuteremo in base al precedente di Juventus-Napoli” - vclemeno : @Gazzetta_it L’unico grande errore commesso è stato dar ragione al Napoli mettendo in discussione il protocollo fir… - napolista : Gazzetta: Napoli, la vittoria sul Benevento ha risollevato il morale del gruppo Non si può pensare, però, che la v… - VincenzoMaro : @Gazzetta_it Il tempo è galantuomo La SSC NAPOLI 1926 si conferma la società più all avanguardia e moderna in Itali… - uccelldibosco73 : @Gazzetta_it Una squadra é rimasta a casa per 2 giocatori positivi! Voi con 8 dovete restare a torino! Esiste già g… -