Formula 1, il podio 'parla' italiano: sul podio si festeggerà con lo Ferrari Trento (Di martedì 2 marzo 2021) Accordo tra Formula 1 e Ferrari Trento. Sul podio si festeggerà per i prossimi tre anni con lo spumante italiano. ROMA – Accordo tra Ferrari Trento e la Formula 1. Per i prossimi tre anni sul podio si festeggerà con lo spumante italiano e non più con lo champagne, Meot&Champagne, fornitore ufficiale nel 2020. Una prima volta assoluta per l'Italia e le le cantine del gruppo Lunelli. Una grande occasione di rilanciarsi dopo un periodo molto complicato per la pandemia. L'esordio ufficiale avverrà a Imola. Nel primo Gran Premio stagionale in Bahrain, infatti, si sorseggia acqua di rose. Domenicali: "Siamo molto contenti di questa ...

