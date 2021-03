Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi: ecco la cifra raggiunta e l’obiettivo da centrare (Di martedì 2 marzo 2021) I fan di Dayane Mello le sono decisamente affezionati e, dopo averla sostenuta per tutto l’arco della sua permanenza al Grande Fratello Vip, il loro calore non si è affievolito. Pensando ad una sorta di premio di consolazione per Dayane Mello che si è classificata soltanto quarta, i suoi fan hanno organizzato una raccolta fondi su GoFundMe, la piattaforma di crowdfunding. Finora, sono stati raggranellati oltre 6.600€, ma l’obiettivo è ben più ambizioso: arrivare a 60.000€. raggiunta la cifra, i fan la destineranno alla loro beniamina come premio, il cui messaggio – che compare a descrizione della raccolta fondi – ben descrive l’intento dei suoi sostenitori: Regalo d’amore per la nostra ... Leggi su trendit (Di martedì 2 marzo 2021) I fan dile sono decisamente affezionati e, dopo averla sostenuta per tutto l’arco della sua permanenza al Grande Fratello Vip, il loro calore non si è affievolito. Pensando ad una sorta di premio di consolazione perche si è classificata soltanto quarta, i suoi fan hanno organizzato unasu GoFundMe, la piattaforma di crowdfunding. Finora, sono stati raggranellati oltre 6.600€, maè ben più ambizioso: arrivare a 60.000€.la, i fan la destineranno alla loro beniamina come premio, il cui messaggio – che compare a descrizione della– ben descrive l’intento dei suoi sostenitori: Regalo d’amore per la nostra ...

inyoureyes_21 : RT @Moni_rnbw: In un mondo di R0salinda Cannav0, siate una Dayane Mello che dedica il suo primo post su Instagram ai fan e a se stessa, anz… - clexa_griffin : RT @Moni_rnbw: In un mondo di R0salinda Cannav0, siate una Dayane Mello che dedica il suo primo post su Instagram ai fan e a se stessa, anz… - gioia72825985 : RT @Moni_rnbw: In un mondo di R0salinda Cannav0, siate una Dayane Mello che dedica il suo primo post su Instagram ai fan e a se stessa, anz… - Frastems16 : RT @Moni_rnbw: In un mondo di R0salinda Cannav0, siate una Dayane Mello che dedica il suo primo post su Instagram ai fan e a se stessa, anz… - greenblueinside : RT @Senzanomeconlak: Dayane: La fan romana di Dayane: -