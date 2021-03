«Devi fare sesso con me perché incarno lo spirito santo», così il mago De Simone violentava le donne (Di martedì 2 marzo 2021) . Non solo denaro. mago De Simone avrebbe costretto diverse donne a intrattenere rapporti sessuali con lui, dicendo loro di di incarnare in quei momenti lo spirito santo. I rapporti intimi, quindi, sarebbero serviti ad assicurarsi le “grazie” richieste dalle vittime, ma avrebbero funzionato solo a determinate condizioni. L’uomo le spogliava e approfittava dei loro corpi, pur conoscendo le enormi fragilità di quelle donne. Molte si erano rivolte a lui per riconquistare il marito, trovare l’amore della vita o riconciliarsi con i propri fratelli. «Trattasi di un corposa schiera di reati contro il patrimonio e contro la libertà morale fisica che il De Simone ha compiuto senza scrupolo alcuno nell’ambito di una attività che svolge in via professionale ma fondata sulla ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 marzo 2021) . Non solo denaro.Deavrebbe costretto diversea intrattenere rapporti sessuali con lui, dicendo loro di di incarnare in quei momenti lo. I rapporti intimi, quindi, sarebbero serviti ad assicurarsi le “grazie” richieste dalle vittime, ma avrebbero funzionato solo a determinate condizioni. L’uomo le spogliava e approfittava dei loro corpi, pur conoscendo le enormi fragilità di quelle. Molte si erano rivolte a lui per riconquistare il marito, trovare l’amore della vita o riconciliarsi con i propri fratelli. «Trattasi di un corposa schiera di reati contro il patrimonio e contro la libertà morale fisica che il Deha compiuto senza scrupolo alcuno nell’ambito di una attività che svolge in via professionale ma fondata sulla ...

NetflixIT : Non esiste niente di meglio della sensazione di sollievo quando hai finito tutto quello che devi fare, ti spaparanz… - franpomoio : è marzo devi fare il layout con yeri irene e yoongi - Chichi35376820 : RT @Samcro2314: Stefy ''Amore allora domani andiamo a Fregene a mangiare il pesce?'' Simone ''No amore ho da fare domani'' Stefy ''dove dev… - R3m0daC3s3nat1c : RT @Samcro2314: Stefy ''Amore allora domani andiamo a Fregene a mangiare il pesce?'' Simone ''No amore ho da fare domani'' Stefy ''dove dev… - Samcro2314 : Stefy ''Amore allora domani andiamo a Fregene a mangiare il pesce?'' Simone ''No amore ho da fare domani'' Stefy ''… -