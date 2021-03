Cross della Bosca, a Morbegno successo per Nadir Cavagna (Di martedì 2 marzo 2021) I sentieri della Valtellina hanno confermato il predominio dell’atletica bergamasca nella corsa campestre. A trionfare nella ventiquattresima del Cross della Bosca è stato Nadir Cavagna che ha lanciato un forte segnale in vista della Festa del Cross in programma a Campi Bisenzio il terzo fine-settimana di marzo. Chiamato a riscattare il ritiro di Brescia, il 25enne di San Pellegrino Terme ha sfruttato il percorso veloce proposto per la seconda prova regionale dei Campionati di Società mantenendo il comando delle operazioni sin dalle prime battute. In grado di resistere al forcing finale, l’alfiere dell’Atletica Valle Brembana ha preceduto il giovane seriano Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese, al rientro da un infortunio) e l’under 23 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) I sentieriValtellina hanno confermato il predominio dell’atletica bergamasca nella corsa campestre. A trionfare nella ventiquattresima delè statoche ha lanciato un forte segnale in vistaFesta delin programma a Campi Bisenzio il terzo fine-settimana di marzo. Chiamato a riscattare il ritiro di Brescia, il 25enne di San Pellegrino Terme ha sfruttato il percorso veloce proposto per la seconda prova regionale dei Campionati di Società mantenendo il comando delle operazioni sin dalle prime battute. In grado di resistere al forcing finale, l’alfiere dell’Atletica Valle Brembana ha preceduto il giovane seriano Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese, al rientro da un infortunio) e l’under 23 ...

