Covid Usa | in Texas stop mascherine e riaprono le attività

(Di martedì 2 marzo 2021) Niente più obbligo di indossare la mascherina inper proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore delGreg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior parte delle precedenti disposizioni relative al19. ”E’ chiaro dalle guarigioni, dalle vaccinazioni, dalla riduzione dei ricoveri e dalle pratiche sicure che i texani stanno usando, che le disposizioni emesse dallo stato non sono più necessarie”, ha detto Abbott in una conferenza stampa. Inoltre, a partire dal 10 marzo, tutte ledi qualsiasi tipo possono aprire al cento per cento della loro capacità, ha aggiunto il governatore citato dalla Cnn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Covid, Merck aiuterà Johnson&Johnson nella produzione dei vaccini - Adnkronos : #Covid #Usa, meno di 50mila casi in un giorno: prima volta da ottobre - MediasetTgcom24 : Covid, allarme negli Usa: 'Varianti aumentano rischio di una quarta ondata' #covid - janlucas1971 : RT @molumbe: Tokyo ha presentato ufficialmente richiesta al Governo cinese di interrompere immediatamente l’esecuzione dei tamponi anali su… - gasparripdl : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

Agenzia ANSA

La mappa degli impianti europei per la produzione di vaccini anti -L'Ue è in ritardo? "Le ... A oggi sono stati consegnati in Europa circa 43 milioni di dosi, neglicirca 96 milioni. Quattro ...New York, 02 mar 21:40 - Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con la ministra degli Esteri norvegese, Ine Marie ...sforzi comuni per sconfiggere la pandemia di- ...Niente più obbligo di indossare la mascherina in Texas per proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore del Texas Greg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior p ...Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato la revoca dell'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid nei territori dello ...