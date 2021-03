Covid | ministero Salute | ' resta divieto asporto per bar dopo le 18'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle 'attività dei servizi di ristorazione' in relazione all', si precisa che è rimasto ildiper le attività dei bar (codice Ateco 56.3)le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l'solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25)., ovviamente, vietato il consumo sul posto". Lo spiega una nota deldella

matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - fleinaudi : Scaduto il termine concesso dal TAR Lazio per rendere pubblico il piano emergenza Covid, il Ministero della Salute… - Agenzia_Ansa : Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime, secondo i dati del mi… - magistronzo2 : RT @byoblu: La Regione Piemonte ha inserito nuovamente nei protocolli di terapie contro la Covid-19 l'idrossiclorochina. Il Ministero della… - PittChambers1 : RT @byoblu: La Regione Piemonte ha inserito nuovamente nei protocolli di terapie contro la Covid-19 l'idrossiclorochina. Il Ministero della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministero

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha annunciato che domani ildella Salute emetterà una circolare "per la quale vi è stato un parere sia dell'Aifa sia del Css", che prevederà la somministrazione di "una sola dose per quanto riguarda i soggetti già ...... per capire le conseguenze di lungo termine del, un virus insidioso che provoca conseguenze non solo nell'immediato. E' uno degli obiettivi deldella Salute monitorare anche gli ...Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo Dpcm con le misure di contrasto al Covid-19. Sarà in vigore dal 6 marzo ... da non consumarsi sul posto», si legge nel nuovo Dpcm.Il ministero della ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle 'attività dei servizi di ristorazione' in relazione all'asporto, si precisa che è rimasto il divieto di ...