Covid in Campania | oggi 2 046 positivi e 36 morti | l' indice di contagio sale al 13% | crescono anche i ricoveri

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (2 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - PaoloMadonnaDF : Bollettino 02/03/2021: corsa a otto – Lombardia, Campania, E. Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio, Toscana e Puglia.… - CivicraziaItaly : RT @CivicraziaItaly: Covid Campania, l’indice dei contagi sale al 13% #coronavirusitalIa MI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le variantidel virus " ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (3.762), seguita da(2.046) ed Emilia - ...Aumentano i morti che sono stati 343 (ieri 246), le vittime delin Italia raggiungono così ... La regione con più casi oggi è la Lombardia con 3.762 nuovi contagi, seguita dallacon 2.046 ...In regione, dai nidi alle superiori sono stati in totale 6.080 tra bambini, ragazzi, insegnanti e personale ad aver contratto il Covid.Sono 17.083 i nuovi casi di contagiati dal Covid-19 in Italia e 343 i morti. Istituto superiore sanità: in Italia il 54% d'infezioni sono dovute a variante inglese ...