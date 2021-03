Covid | gravità dei sintomi dipende dal dna | ecco studio Università Chieti

Leggi su dire

(Di martedì 2 marzo 2021) CHIETI – Esiste un legame genetico che possa spiegare perché, su 10 positivi, solo uno sviluppa i sintomi più gravi, ovvero la cosiddetta tempesta citochinica, finendo in rianimazione? È quello che si sta cercando di capire nel laboratorio di genetica molecolare test covid-19 dell’Università di Chieti con uno studio guidato dal direttore Liborio Stuppia, intervistato dall’agenzia Dire per fare il punto sulla situazione Covid in Abruzzo. Ed è proprio sulle varianti che si sta conducendo la ricerca che, se dovesse trovare risposte positive, rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione nell’approccio alla malattia e la cura sui pazienti positivi.