Covid: al via campagna vaccinale per i disabili gravissimi (Di martedì 2 marzo 2021) La Sicilia è tra le prime quattro regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anti Covid in favore dei disabili gravissimi. Con una direttiva dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inviata ai direttori delle Asp siciliane, viene infatti stabilito che a beneficiarne da subito saranno tutti i cittadini che ricevono già l’assegno di cura del Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 marzo 2021) La Sicilia è tra le prime quattro regioni italiane ad avviare laantiin favore dei. Con una direttiva dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inviata ai direttori delle Asp siciliane, viene infatti stabilito che a beneficiarne da subito saranno tutti i cittadini che ricevono già l’assegno di cura del

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - sole24ore : Il generale #Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via #Arcuri… - MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - cri_2020 : RT @Ste_Mazzu: Il “Metodo Lombardia” alla fin fine non è altro che l’eterno sistema liberista di far fallire il pubblico affinché venga inv… - fastenseat : @DiReddito In @RegLombardia sentiamo solo odore di merde -