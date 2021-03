Come Generali vuole sostenere la rinascita europea (Di martedì 2 marzo 2021) Sostenibilità: una parola che oggi ricorre moltissimo sui media e che può risultare talvolta un po' vaga e difficile da descrivere con precisione. In realtà sta diventando uno strumento molto concreto che le aziende utilizzano per migliorare le proprie performance sociali ed economiche. L'ultimo esempio è quello delle Generali, la compagnia di assicurazioni triestina presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a 69,7 miliardi: quest'anno compie 190 anni e tra le numerose iniziative per celebrare la ricorrenza ce ne sono due che riguardano appunto la sostenibilità. La prima è il Piano Fenice 190, un programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro per sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid-19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante i cinque anni del piano in tutti i Paesi europei ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Sostenibilità: una parola che oggi ricorre moltissimo sui media e che può risultare talvolta un po' vaga e difficile da descrivere con precisione. In realtà sta diventando uno strumento molto concreto che le aziende utilizzano per migliorare le proprie performance sociali ed economiche. L'ultimo esempio è quello delle, la compagnia di assicurazioni triestina presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a 69,7 miliardi: quest'anno compie 190 anni e tra le numerose iniziative per celebrare la ricorrenza ce ne sono due che riguardano appunto la sostenibilità. La prima è il Piano Fenice 190, un programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro peril rilancio delle economie europee colpite dal Covid-19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante i cinque anni del piano in tutti i Paesi europei ...

Due nuove risorse senior per accelerare la crescita di Ambienta William e Michele avranno come obiettivo la crescita di Ambienta X, la divisione focalizzata sui ... Ambienta ha inoltre lanciato un prodotto in collaborazione con Banca Generali, Lux IM Alpha Green, ...

