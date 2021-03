Coccoluto e il suo legamento con Napoli: è stato lui il fautore del “Le Club” di Mugnano (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Coccoluto era legatissimo a Napoli: è nella città partenopea che ha ricevuto il suo battesimo da Dj internazionale. Claudio amava Napoli e Napoli amava lui. Un legame indissolubile che nasce assieme al primo locale di musica underground del sud: Le Club. Oggi il tempio della musica dance di Napoli è chiuso, ma siamo ritornati L'articolo TeleClubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Claudioera legatissimo a: è nella città partenopea che ha ricevuto il suo battesimo da Dj internazionale. Claudio amavaamava lui. Un legame indissolubile che nasce assieme al primo locale di musica underground del sud: Le. Oggi il tempio della musica dance diè chiuso, ma siamo ritornati L'articolo Teleitalia notizie dae dall'Italia.

italiansinfuga : urlografico: 2 MARZO 2021 Cassino. Lutto nel mondo della musica e della discoteca. È morto il dj Claudio Coccoluto,… - urlografico : 2 MARZO 2021 Cassino. Lutto nel mondo della musica e della discoteca. È morto il dj Claudio Coccoluto, apprezzato a… - emanuelino10 : RT @wireditalia: Ci ha lasciato il dj Claudio #Coccoluto: con il suo stile inconfondibile ha contribuito a dare identità e lustro internazi… - andrewsword2 : RT @OsservaMy: Non è riuscito a veder riaprire il suo club di Roma, Il Goa, non ha fatto in tempo. La musica di #Coccoluto per me, erano le… - ferrarirob1973 : Quando se ne va un idolo, rimane il suo mito. Immenso. R.I.P. #Coccoluto -