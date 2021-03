Chi è Elena Faggi, la cantautrice in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Elena Faggi è una giovanissima cantautrice, musicista attrice e performer, nata a Forlì il 22/02/2002 (data che a lei piace molto). Il suo percorso formativo inizia con lo studio del violino e la danza (Arte & Danza University di Serge Manguette e Noemi Briganti), a cui si è presto aggiunta una formazione sul musical e canto. Frequenta il Liceo Linguistico “G.B. Morgagni” di Forlì e questo è un anno importante per lei perché è l’anno della maturità. La passione condivisa con il fratello Francesco, che è sempre stato un riferimento per lei, contraddistingue il progetto musicale comune che prosegue su duebinari: come “solisti” e insieme, in una “featuring speciale”, come amano definirla. Proprio insieme a Francesco la prima esperienza importante: il “Golden buzzer” ad Italia’s Got Talent 2017, ottenuto da Luciana Littizzetto, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)è una giovanissima, musicista attrice e performer, nata a Forlì il 22/02/2002 (data che a lei piace molto). Il suo percorso formativo inizia con lo studio del violino e la danza (Arte & Danza University di Serge Manguette e Noemi Briganti), a cui si è presto aggiunta una formazione sul musical e canto. Frequenta il Liceo Linguistico “G.B. Morgagni” di Forlì e questo è un anno importante per lei perché è l’anno della maturità. La passione condivisa con il fratello Francesco, che è sempre stato un riferimento per lei, contraddistingue il progetto musicale comune che prosegue su duebinari: come “solisti” e insieme, in una “featuring speciale”, come amano definirla. Proprio insieme a Francesco la prima esperienza importante: il “Golden buzzer” ad Italia’s Got Talent 2017, ottenuto da Luciana Littizzetto, che ...

