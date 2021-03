Chi è Claudio Coccoluto, il dj morto per una grave malattia: moglie e figli (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Coccoluto è morto questa mattina dopo una lunga malattia. Il famoso deejay se ne è andato nella sua casa di Cassino questa mattina intorno alle 4:30 ed era ritenuto uno degli artisti più importanti in Europa. Claudio Coccoluto è nato il 17 Agosto del 1962 ed è morto all’età di 58 anni il 2 Marzo 2021. La sua città natia è stata Gaeta. Tra gli album più importanti si sottolinea New York Bar e Dome Ibiza. Ha lavorato con importanti case discografiche come Sony Music e Disco Mix Club. Claudio Coccoluto aveva una moglie, Paola, e due figli: Gianmaria e Gaia. Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)questa mattina dopo una lunga. Il famoso deejay se ne è andato nella sua casa di Cassino questa mattina intorno alle 4:30 ed era ritenuto uno degli artisti più importanti in Europa.è nato il 17 Agosto del 1962 ed èall’età di 58 anni il 2 Marzo 2021. La sua città natia è stata Gaeta. Tra gli album più importanti si sottolinea New York Bar e Dome Ibiza. Ha lavorato con importanti case discografiche come Sony Music e Disco Mix Club.aveva una, Paola, e due: Gianmaria e Gaia. Giornal.it.

