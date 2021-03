Champions | ahi Sassari | Saragozza passa in Sardegna 95 - 83

violanews : Ahi Femminile, sconfitta e altri problemi fisici pre Champions - -

Ultime Notizie dalla rete : Champions ahi

La Gazzetta dello Sport

SASSARI - SARAGOZZA 83 - 95 Parte male il cammino verso le Final8 della Dinamo inLeague: gli uomini di Pozzecco cadono al PalaSerradimigni sotto i colpi del Saragozza, mortifero dalla lunga distanza e capace di fare la differenza nella seconda metà di partita. Sassari è ...Gli avversari dicono:, questo può fare male in qualsiasi momento. I compagni prendono coraggio: ...25 ANNI FA - «Quando abbiamo vinto il Mondiale erano passati 24 anni dall'ultimo... ...Atalanta-Real Madrid 0-1 Courtois 6: non ha molto da fare, la Dea sbaglia da sola ma lui è sempre pronto a saltare e coprire lo specchio. Vazquez 5,5: ...Falsa partenza per gli uomini di Pozzecco nella prima giornata della seconda fase di Champions League. Gli spagnoli indirizzano subito il match e allungano nella ripresa. Bendzius è out per un problem ...