Bin Salman accusato di crimini contro l’umanità per l’omicidio del giornalista Khashoggi (Di martedì 2 marzo 2021) Khashoggi, bin Salman accusato di crimini contro l’umanità Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e altri alti funzionari sauditi sono stati accusati di aver commesso crimini contro l’umanità in una denuncia penale presentata in Germania da Reporters Sans Frontières (RSF), l’ong che promuove e difende la libertà di informazione e la libertà di stampa. La denuncia di 500 pagine, presentata al pubblico ministero tedesco presso la corte federale di giustizia di Karlsruhe, è incentrata sulla persecuzione “diffusa e sistematica” dei giornalisti in Arabia Saudita, compresa la detenzione arbitraria di 34 giornalisti e l’omicidio di Jamal Khashoggi, l’editorialista del ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021), bindiIl principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bine altri alti funzionari sauditi sono stati accusati di aver commessoin una denuncia penale presentata in Germania da Reporters Sans Frontières (RSF), l’ong che promuove e difende la libertà di informazione e la libertà di stampa. La denuncia di 500 pagine, presentata al pubblico ministero tedesco presso la corte federale di giustizia di Karlsruhe, è incentrata sulla persecuzione “diffusa e sistematica” dei giornalisti in Arabia Saudita, compresa la detenzione arbitraria di 34 giornalisti edi Jamal, l’editorialista del ...

