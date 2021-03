BCE, sanzioni fino a 10% ricavi per banche che violano requisiti prudenziali (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea potrà imporre sanzioni fino al 10% dei ricavi annui totali, o pari al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate con le azioni in questione, alle banche che violano i requisiti prudenziali comunitari. È quanto si legge nella nuova “Guida al metodo di definizione delle sanzioni” diffusa oggi dalla BCE. Il documento viene definito come “un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza delle politiche e della vigilanza, in linea anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Sebbene la BCE disponga di “ampi margini” nel decidere sanzioni a seguito di eventuali violazioni, queste multe devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”, si legge nelle linee guida, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea potrà imporreal 10% deiannui totali, o pari al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate con le azioni in questione, allechecomunitari. È quanto si legge nella nuova “Guida al metodo di definizione delle” diffusa oggi dalla BCE. Il documento viene definito come “un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza delle politiche e della vigilanza, in linea anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Sebbene la BCE disponga di “ampi margini” nel deciderea seguito di eventuali violazioni, queste multe devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”, si legge nelle linee guida, ...

