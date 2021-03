Von der Leyen: “Dopo il Covid, non sarà tutto finito. L’Europa si prepari a un’era delle pandemie” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Europa deve preparare le proprie strutture sanitare ad affrontare “un’era delle pandemie“. A dirlo, in un’intervista al Financial Times è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che sottolinea come la fine della pandemia di Covid-19 non basterà a considerare superato ogni rischio. La leader europea riconosce il momento difficile che l’Ue sta vivendo per le mancate consegne dei vaccini anti Covid, e chiede un piano per una risposta rapida europea alle minacce sanitarie. “L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini”, ha sottolineato von der Leyen. “Stiamo entrando in un’era delle pandemie. Se si guarda a quanto è accaduto negli ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021)deve preparare le proprie strutture sanitare ad affrontare ““. A dirlo, in un’intervista al Financial Times è la presidente della Commissione europea Ursula von der, che sottolinea come la fine della pandemia di-19 non basterà a considerare superato ogni rischio. La leader europea riconosce il momento difficile che l’Ue sta vivendo per le mancate consegne dei vaccini anti, e chiede un piano per una risposta rapida europea alle minacce sanitarie. “è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini”, ha sottolineato von der. “Stiamo entrando in. Se si guarda a quanto è accaduto negli ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'L'Europa si prepari a un'era delle pandemie' - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - AlbertoBagnai : Si susseguono accorati appelli ad adottare in fretta la decisione sulle risorse proprie (Michel, von der Leyen, Muresan...). cc @giuslit - teresa3345 : RT @GiuseppePalma78: In Europa non ci sono state pandemie per un secolo (1919-2020), perché dovrebbero essercene adesso, anche dopo il #COV… - fringuello : RT @eurodisgusto: Von der Leyen: “L’Europa si prepari all’era delle pandemie” Quindi è al corrente di qualcosa che non sappiamo? Pandemie… -