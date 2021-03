Vaccino, Astrazeneca “disposta a cedere licenze di produzione” (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Buone notizie sul fronte della possibile produzione in house del Vaccino. Astrazeneca è disposta a cedere le licenze di produzione del suo Vaccino anti Covid in modo da accelerare la campagna di vaccinazione. Lo ha confermato questa mattina su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato di Astrazeneca Italia, sottolineando che “è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti di produzione non sono solo nostri“. Non è però una cosa di semplice attuazione, chiarisce subito Wittum. “Abbiamo bisogno – ha spiegato – di un partner capace di gestire questo processo di produzione, perché il trasferimento tecnologico non è assolutamente facile, e che abbia capacità di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Buone notizie sul fronte della possibilein house delledidel suoanti Covid in modo da accelerare la campagna di vaccinazione. Lo ha confermato questa mattina su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato diItalia, sottolineando che “è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti dinon sono solo nostri“. Non è però una cosa di semplice attuazione, chiarisce subito Wittum. “Abbiamo bisogno – ha spiegato – di un partner capace di gestire questo processo di, perché il trasferimento tecnologico non è assolutamente facile, e che abbia capacità di ...

