Vaccini, monodose e Sputnik: i dubbi della Fondazione Gimbe (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Torri Zone a colori e piano vaccinale. Sono questi due, ormai, i macro-temi del dibattito politico e sanitario su cui è intervenuto anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni della trasmissione di Radio Cusano Campus. L’esperto si è soffermato sul sistema dei colori delle regioni, ma soprattutto sullo scenario vaccinale: dallo Sputnik russo all’ipotesi delle Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Torri Zone a colori e piano vaccinale. Sono questi due, ormai, i macro-temi del dibattito politico e sanitario su cui è intervenuto anche Nino Cartabellotta, presidente, ai microfonitrasmissione di Radio Cusano Campus. L’esperto si è soffermato sul sistema dei colori delle regioni, ma soprattutto sullo scenario vaccinale: dallorusso all’ipotesi delle Impronta Unika.

Agenzia_Ansa : Vaccini, si punta a 500mila dosi al giorno ad aprile #ANSA - tg2rai : #Vaccini, il piano cambia marcia, si punta a incrementare il più possibile le iniezioni giornaliere. Scenderà in c… - NaikeRunning : @LaStampa È una vittoria a tempi corti .. non sappiamo ancora l'effetto del virus monodose nel tempo .. Comunque n… - CiroNappi6 : @MikiAV8BHarrier @micheleemiliano @ProfLopalco Io confido in quello italiano (sempre monodose), i produttori strani… - pixel_di : ?? Vaccini ???? ?????? ..L'avevo detto che questo vaccino monodose era una cosa molto positiva! ~ secondo i miei c… -