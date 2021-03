Tre ponti | Maglione | “Di Maria convochi Bonavitacola | mantenga gli impegni ‘elettorali’”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Il dibattito che si è aperto attorno alle condizioni in cui versa la discarica di Tre, frutto della denuncia mediatica del Movimento 5 Stelle, è importante perché segna l’attenzione sul tema, ma non è sufficiente. Al presidente della Provincia di Benevento Antonio Diho chiesto di coinvolgere in questa discussione l’Assessore Regionale all’Ambiente Fulvioche, in campagna elettorale, era stato prodigo di promesse per il Sannio, con il compiaciuto supporto da parte di molti amministratori. Oraha l’occasione di dimostrare che glipresi a settembre non erano promesse d’occasione, finalizzate unicamente a intercettare il consenso necessario per la sua rielezione nel consesso regionale, ma rispondevano a una sincera disponibilità di ...