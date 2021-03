Spezia | i convocati per la Juventus | out Saponara | c’è Marchizza

Spezia_1906 : I convocati aquilotti: out anche Saponara, tornano Marchizza e Krapikas - marcovarini : A La Spezia i convocati si comunicano così.. ???? - infoitsport : Spezia-Parma, i convocati di Italiano: out Pobega, Marchizza, Kaprikas e Rafael - calciodangolo_ : ??#SpeziaParma, i convocati di #Italiano: rientrano #Nzola e #Farias, ma si ferma #Pobega? - infoitsport : Spezia-Parma, i convocati di Italiano: tornano Nzola e Farias -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati

TUTTO mercato WEB

Il Milan 'di campionato è reduce dalla sconfitta patita nel derby e dalla sconfitta con lo. ... Idi Fonseca per la Roma: Portieri : Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori : Karsdorp, ...... poi un altro nella finale di Supercoppa con la Juve e altri due con il Verona e loin Coppa ... anche se non è da escludere che possa essere tra igià mercoledì contro il Sassuolo: si ...Andrea Pirlo in conferenza: "Problema intestinale per Fagioli. I liguri hanno dimostrato di meritare la A. Lo Scudetto? Le partite sono ancora tante".La Juventus prosegue nel suo tour de force. Dopo il pareggio contro il Verona nell'ultimo turno di Serie A che rischia di compromettere definitivamente la corsa allo scudetto (l'Inter è in fuga), ades ...