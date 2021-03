Serie A, l’analisi di Brambati: “La Juventus non è da scudetto. Roma-Milan? Ecco chi ha fatto la differenza” (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimo Brambati sulla venticinquesima giornata di Serie A.La sfida tra Roma e Milan che ha chiuso il suddetto turno, ha premiato la prestazione dei rossoneri che hanno mantenuto lo svantaggio di 4 punti dall'Inter di Antonio Conte vittoriosa per 3-0 contro il Genoa. La battuta d'arresto della Juventus di Andrea Pirlo, in casa del Verona nel 1-1 del "Bentegodi" e la sconfitta interna per 2-0 del Crotone contro il Cagliari del neo tecnico Semplici, regala ulteriori spunti di analisi per gli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha detto la sua sul turno di campionato appena conclusosi."Alla fine la differenza la fanno gli uomini. Che giochi a tre o ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimosulla venticinquesima giornata diA.La sfida trache ha chiuso il suddetto turno, ha premiato la prestazione dei rossoneri che hanno mantenuto lo svantaggio di 4 punti dall'Inter di Antonio Conte vittoriosa per 3-0 contro il Genoa. La battuta d'arresto delladi Andrea Pirlo, in casa del Verona nel 1-1 del "Bentegodi" e la sconfitta interna per 2-0 del Crotone contro il Cagliari del neo tecnico Semplici, regala ulteriori spunti di analisi per gli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimoha detto la sua sul turno di campionato appena conclusosi."Alla fine lala fanno gli uomini. Che giochi a tre o ...

Mediagol : #SerieA, l'analisi di Brambati: 'La #Juventus non è da scudetto. Roma-#Milan? Ecco chi ha fatto la differenza'… - LucaPanofsky : RT @SonSempreIoEh: @DeviLsLawyer_ @LucaPanofsky come abbonamento mensile al consulente (attraverso un sito web a pagamento). una volta otte… - AzzoJacopo : Come ha detto Fonseca, a inizio gara la Roma ha sofferto molto l'intensità del pressing del Milan. È stata una part… - SonSempreIoEh : @DeviLsLawyer_ @LucaPanofsky come abbonamento mensile al consulente (attraverso un sito web a pagamento). una volta… - MEDIASystemLab : A breve in Italia sarà installato un microscopio a due fotoni #Femtonics della serie #AcustoOptics uno strumento ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’analisi Torre Faro studio di mercato (2021): analisi aggiornata con impatto Covid-19, sviluppo e opportunità di Business, previsioni per il 2030 - Genovagay Genova Gay