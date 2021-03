Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani a L’Isola dei Famosi | “Una novax in piena campagna vaccinale | vergogna”

(Di lunedì 1 marzo 2021)è probabilmente il nome che ha attirato più polemiche dell’attuale edizione dedei– pochi minuti dopo l’annuncio della produzione – ha pubblicato un duro postMediaset. “A Mediaset dovetervi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è unapersuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto,”. Da anni vegana e animalista convinta,si è più volte fatta notare per le sue battaglie a muso scopertochi mangia la carne ed ...

stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI NON ODIA MA BLOCCA SU TWITTER. STORACE: SI VIVE LO STESSO - Melo39267494 : RT @danielamartani: Si balla nel locale di Fabio Lucarelli fratello di Selvaggia. - Ilpicanese2 : @danielamartani Si balla nel locale di Fabio Lucarelli fratello di Selvaggia. - Ilpicanese2 : @tiecolino Si balla nel locale di Fabio Lucarelli fratello di Selvaggia. -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Corriere dello Sport.it

RICCHI E POVERI, L'ESILIO DI MARINA E I CONFRONTI CON GLI ABBA Aldo Grasso per il 'Corriere della Sera'vs aldo grasso 6 È una vita che mi chiedo: come mai i Ricchi e Poveri non sono gli Abba? Perché non è stato fatto ...In particolare nelle ultime ore è stata la giornalistaad innescare un'accesa discussione sulla partecipazione di una vip, conosciuta per le sue posizioni 'anticonvenzionali'. La ...Dopo avere appreso che nel cast dell'Isola dei Famosi ci sarà anche Daniela Martani, Selvaggia Lucarelli ha chiosato: 'Si premia una no-vax'.Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Mediaset per la scelta di includere nel cast de 'L'Isola dei Famosi' Daniela Martani. Il motivo ...