Scuole | ispettore Miur arrestato a Napoli | 2mila euro per ogni diploma falso

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Costava duemilaemesso dal sistema illecito di istituti paritari scoperto in Calabria dai carabinieri di Vibo. Figura cardine nell’inchiesta ‘Diacono’ della procura undel ministero dell’Istruzione, Maurizio Piscitelli,con 165milain contanti a casa. I soldi gli venivano corrisposti, secondo gli inquirenti, in confezioni di liquori o di telefonini. La corruttela si sarebbe compiuta per la consegna di circa 500 fra diplomi e attestati. Lui e il figlio avrebbero appoggiato l’attività illegale dell’accademia Fidia di Stefanaconi, da cui è partita l’indagine. Qui nel luglio 2020 gli investigatori avevano trovato, oltre a ingenti somme e armi, ...

Partendo dagli arresti e dal ritrovamento, lo scorso luglio, di un arsenale nella sede dell'Accademia Fidia di Stefanaconi (Vibo Valentia) e di 202mila ...In casa trovati 165mila euro in contanti. Per gli inquirenti è il fulcro del sistema di corruzione nell'inchiesta. Aveva anche favorito una persona in un concorso pubblico ...