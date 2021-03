Santori-Picca | fermare abbattimento indiscriminato alberi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Stop agli abbattimenti di alberature effettuate in ordine massiccio in aree concentrate della Capitale come Viale Trastevere, Via di San Gregorio (ingresso Foro Palatino), via di Vigna Murata, via Reiss Romoli, via Cippico e vie limitrofe (quartiere Giuliano-Dalmata), in via del Pigneto, piazza di Ponte Lungo e Via Appia Nuova, Gianicolo e richiesta di un piano piantumazione alberature”. A chiederlo, in una lettera-diffida inoltrata alla sindaca di Roma Virginia Raggi e agli organi competenti di Roma Capitale, sono Fabrizioe Monica, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Secondo l’ultimo censimento effettuato- si legge nel documento- risultano essere circa 330mila gli esemplari di varie specie e dimensioni che sono dislocati nelle aree verdi e lungo la viabilita’ stradale della Capitale. Una ricchezza per la citta’, tra le ...