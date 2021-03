Sanremo 2021, Orietta Berti – Quando ti sei innamorato (Di lunedì 1 marzo 2021) La regina indiscussa della 71esima edizione di Sanremo è, senza nulla togliere a nessuno, Orietta Berti. L’Usignolo di Cavirago, con 53 album all’attivo e nessuna intenzione di fermarsi, è una delle voci più celebri e storiche della musica italiana. Impossibile riuscire a condensare in poche righe l’infinita lista di successi musicali e televisivi di Orietta Berti: una vera e propria icona e colonna portante della musica e dello spettacolo nazional-popolare. Solo per citare alcuni dei suoi successi: Fin che la barca va, Tipitipitì, Via dei Ciclamini, Tu sei Quello, Tutti mi chiamano bionda, Io tu e le rose, Non illuderti mai, Quando l’amore diventa poesia, Dominique, Dove non so, Città verde e infinite altre. Alla sua dodicesima volta in gara al Festival della Canzone italiana, ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) La regina indiscussa della 71esima edizione diè, senza nulla togliere a nessuno,. L’Usignolo di Cavirago, con 53 album all’attivo e nessuna intenzione di fermarsi, è una delle voci più celebri e storiche della musica italiana. Impossibile riuscire a condensare in poche righe l’infinita lista di successi musicali e televisivi di: una vera e propria icona e colonna portante della musica e dello spettacolo nazional-popolare. Solo per citare alcuni dei suoi successi: Fin che la barca va, Tipitipitì, Via dei Ciclamini, Tu sei Quello, Tutti mi chiamano bionda, Io tu e le rose, Non illuderti mai,l’amore diventa poesia, Dominique, Dove non so, Città verde e infinite altre. Alla sua dodicesima volta in gara al Festival della Canzone italiana, ...

